В Хабаровске осудили убийцу 21-летней студентки

СЕГОДНЯ 04:42 2019-04-30T06:13:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске прошел суд над 28-летним горожанином, которого обвиняли в убийстве 21-летней студентки. Девушка исчезла в декабре 2017 года. В полицию обратилась мать погибшей. С ее слов, дочь уехала утром в один из вузов на занятия, после которых домой не вернулась.

- В результате расследования фигуранта вскоре задержали. Молодой человек на тот момент нигде не работал, в его прошлом уже была судимость за грабеж. Осужденный на допросе признался, что встретился с девушкой на автобусной остановке, они пошли гулять, потом он изнасиловал ее. Чтобы скрыть следы преступления, горожанин задушил потерпевшую, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Также фигурант избавился от тела – бросил его в овраге и присыпал снегом. Украшения и сотовый телефон жертвы он забрал с собой. По решению суда злоумышленник проведет за решеткой 24 года. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU