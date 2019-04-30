Полицейские в Хабаровске отказывались возбуждать уголовное дело в отношении мошенника
Жительница Хабаровска хотела получить новый гарнитур и заказала его у индивидуального предпринимателя. Однако в итоге женщина не получила мебели, деньги у исполнителя у нее тоже не получилось забрать.
- Женщина обратилась в полицию с просьбой помочь. Но там отказались возбуждать уголовное дело. Потерпевшая смогла настоять на своем и добилась с помощью прокурора расследования. Выяснилось, что в договоре хабаровчанин намеренно указал ложные данные утраченного паспорта и свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
За невыполненные работы потерпевшая заплатила 130 тысяч рублей. Эти деньги впоследствии отказывался возвращать 40-летний подозреваемый. Позже выяснилось, что от действий предпринимателя пострадала еще одна горожанка, которая отдала фигуранту 38 тысяч рублей.
На данный момент задержанный ждет суда.
ИСТОЧНИК KP.RU