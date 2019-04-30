Биробиджанец расплачивался в магазинах купюрами из «банка приколов»

СЕГОДНЯ 06:57 2019-04-30T07:39:50+03:00

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Продавщица магазина в Биробиджане пересчитывала выручку и с ужасом обнаружила среди купюр ненастоящие банкноты. Купюры попали в стопку денег от одного из покупателей, который купил в магазине солнцезащитные и компьютерные очки, а также чехол для них.

- За очки горожанин рассчитался пятитысячной купюрой, а за чехол – тысячной. Он получил сдачу и благополучно покинул торговый зал. Продавщица сразу не заметила, что с деньгами что-то не так, и убрала их в кассу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Чуть позже аналогичные купюры нашлись в магазине, где все тот же молодой человек купил букет цветов. Деньги эти оказались из «банка приколов». Горожанина вскоре задержали и доставили в отдел полиции. В его прошлом уже были проблемы с законом из-за краж. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество», продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU