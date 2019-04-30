СЕГОДНЯ 07:33 2019-04-30T07:38:35+03:00

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Накануне, 29 апреля, на центральной площади Биробиджана собрались больше сотни автолюбителей из разных клубов. Всех участников акции объединяло одно – желание изобразить Вечный огонь. Задумка, надо отметить, удалась.

По сообщению РИА Биробиджан, такое грандиозное мероприятие прошло впервые на Дальнем Востоке. Автофлешмоб решили провести накануне празднования Дня Победы.

Автолюбители не просто изобразили символ Великой Победы, но и сохранили его в течение всего дня и даже вечера. Машины оставались на своих местах, а когда стемнело, водители включили фары, и тогда Вечный огонь выглядел совсем иначе, больше сказать - завораживающе. Участники мероприятия таким образом напомнили в очередной раз о самом главном историческом событии - победе в самой кровопролитной и жестокой войне.

Автомобилисты изобразили Вечный огонь на центральной площади Биробиджана.Впервые на Дальнем Востоке прошло грандиозное мероприятие, во время которого сотни машин со всех автоклубов Биробиджана выстроили символ Великой Победы Вечный огонь. РИА Биробиджан предлагает посмотреть на самый массовый в Еврейской автономной области автофлешмоб под разными углами зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU