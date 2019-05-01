Парк стадиона имени Ленина в Хабаровске обработали от клещей

СЕГОДНЯ 06:02 2019-05-01T06:02:46+03:00

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В Хабаровске закончилась обработка парка стадиона имени Ленина от клещей. Дезинсекторы работали преимущественно ночью, чтобы днем горожане могли прогуливаться по территории и отдыхать.

- Для акарицидной обработки использовали сертифицированные химические средства. Они хорошо зарекомендовали себя в борьбе с кровососущими. Вещество распыляли методом холодного тумана. По заверениям специалистов, он уничтожает клещей всех видов, - рассказали в пресс-службе КГУП «Недвижимость».

Напомним, что в этом году насекомые активизировались раньше. К тому же популяция клещей значительно увеличилась. После акарицидной обработки прогулки на территории парка стали безопаснее. В майские праздники на территории парка планируют провести ряд мероприятий. С 1 мая на набережной Хабаровска состоится большой праздничный концерт с участием известных вокальных и танцевальных коллективов города.

ИСТОЧНИК KP.RU