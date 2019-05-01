СЕГОДНЯ 04:07 2019-05-01T04:07:28+03:00

Фронтовики в Хабаровском крае получат по 10 тысяч рублей в честь Дня Победы Фото: Олег УКЛАДОВ

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Фронтовикам в Хабаровском крае выплатят по 10 тысяч рублей в преддверии Дня Победы. Эта мера социальной поддержки предназначена для тех, кто проходил военную службу в период с 1941 по 1945 годы.

Как сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Хабаровскому краю, организациям-доставщикам заранее направят деньги для этой выплаты. Отметим также, что выплаты ко Дню Победы планируют производить ежегодно, начиная с 2019 года.

Жителям края напоминают, что в выходные и праздничные дни с 1 по 12 мая в территориальных органах ПФР края будут работать справочные телефоны. Специалисты готовы проконсультировать ветеранов о полагающихся выплатах ко Дню Победы, а также о доставке пенсий. Информацию информацию можно получить в том числе по единому телефону контакт-центра (4212) 46-01-46 и справочному телефону УПФР в Хабаровске и Хабаровском районе – 469-00 и 469-121.

ИСТОЧНИК KP.RU