2019-04-30T10:19:01+03:00
Общество

Грант до трех миллионов рублей получит молодежь в Хабаровском крае

Прием заявок на конкурс уже открыт
Ольга КИВА
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Грант до трех миллионов рублей получит молодежь в Хабаровском краеГрант до трех миллионов рублей получит молодежь в Хабаровском краеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровском крае стартовал прием заявок на участие в федеральном грантовом конкурсе среди молодежи. К участию допускаются жители региона в возрасте от 14 до 30 лет. Поддержка в этом году составит до трех миллионов рублей для реализации своей инициативы.

Как отметили в комитет по молодежной политике края, деньги будут распределять среди проектов разных направлений. Так, конкурсная комиссия будет выбирать лучшие студенческие инициативы, идеи добровольчества и развития социальных лифтов. Также организаторы выберут инициативы творческой молодежи, патриотического воспитания, проекты, касающиеся спорта, профилактики негативных проявлений в молодежной среде, укрепления семейных ценностей и развития молодежных медиа.

Заявки от населения будут принимать до 28 мая в АИС «Молодежь России» разделе «Мои проекты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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