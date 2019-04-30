Фальшивые деньги стали чаще встречаться в обороте в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-30T09:12:36+03:00

В основном это купюры номиналом в одну тысячу и пять тысяч рублей

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В Хабаровском крае участились случаи сбыта поддельных купюр. В основном злоумышленники реализуют фальшивые банкноты Банка России в одну тысячу и пять тысяч рублей. Они сбывают незаконные деньги в основном в крупных торговых центрах, рынках и автозаправочных станциях.

Как сообщили в Фонде поддержки малого предпринимательства, некоторые поддельные купюры номиналом в одну тысячу рублей уже изъяли. В обороте также находятся банкноты с серийными номерами ьН37028**, аМ24024**, бК57*****, все 2004 года выпуска. В подделках указанного номинала, в номере купюр фальшивомонетчики меняют по порядку последние 2-5 цифр.

Также специалисты исследовали фальшивые купюры номиналом в пять тысяч рублей. Так, в текущем году в обороте находятся купюры следующих серийных номеров: ам48231**, вм47847**, ба59769, ба58769**, ба69769**, ба38769**, ав68747**, ав58747**, ав47747**, вм50847**, вм38847**, бх27425**, ба3876**. На этих деньгах в номере купюр фальшивомонетчики меняют по порядку последние 2-4 цифры.

Жителей края убедительно просят быть предельно внимательными при обращении с деньгами и сообщать в полицию о подозрительных купюрах. Информацию принимают по телефонам 02, 112, 38-73-70, 38-70-48 и 8-914-312-60-76.

ИСТОЧНИК KP.RU