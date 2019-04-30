Противопожарный режим ввели в еще одном районе Хабаровского края

СЕГОДНЯ 08:09 2019-04-30T08:48:16+03:00

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В Хабаровском крае сохраняется напряженная ситуация с палами. Ранее противопожарный режим уже ввели в краевой столице, а также в восьми районах края. С 1 мая запрет на разведение открытого огня в лесах вступит в силу также в Солнечном районе.

- Жителей и гостей района убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесу и не разводить костры. Только так можно сохранить природу, - прокомментировали в администрации Солнечного района.

Ранее уже сообщалось, что тех, кто нарушит запрет, ждет штраф. Так, физическим лицам придется заплатить от двух до трех тысяч рублей, должностным лицам – от шести до 15 тысяч рублей, а юридическим – от 150 до 200 тысяч рублей.

Если нарушители действуют на территориях, где объявлен особый режим, то физические лица заплатят от двух до четырех тысяч рублей, должностные лица – от 15 до 30 тысяч рублей, юридические – от 200 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU