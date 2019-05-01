СЕГОДНЯ 02:35 2019-05-01T02:35:14+03:00

Погода в Хабаровске на 1 мая 2019 года: днем до +17 градусов, небольшой дождь Фото: Элина ОГАНЕСЯН

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Циклон, продолжит влиять на погоду в регионе. В первый день мая ожидаются местами осадки и понижение температурного фона. Радует то, что с запада идёт антициклон и он очистит небо над регионом от облаков, так что будут и солнечные дни в эти длинные выходные.

О гидрологическом режиме стоит сказать следующее: Лед на Амуре уже вскрывается на Нижнем Амуре, точнее в Ульчском районе у с. Циммермановка, на протоке у с. Мариинское специалисты заметили ледоход, ниже до устья сохраняется лёд. Ледостав отмечается и на реках центральных и северных районов Приамурья, в нижнем течении р. Амгунь, в верхнем течении р. Бурея и других.

В Биробиджане временами дождь. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +12+14.

В Хабаровске небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +15+17. На Амуре у краевого центра температура воды 9,9 С. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 см.

В Бикине временами дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +15+17.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков.Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +12+14.

В Комсомольске-на-Амуре вечером небольшой дождь. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +17+19.

В Чегдомыне временами дождь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +10+12.

В Николаевске-на-Амуре вечером небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +14+16.

В Охотске небольшие осадки. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +5+7.

ИСТОЧНИК KP.RU