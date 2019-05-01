Стало известно, когда будет решена судьба многострадального свинокомплеса в Хабаровском районе

СЕГОДНЯ 07:16 2019-05-01T07:16:10+03:00

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Судьба многострадального свинокомплекса оказалась очень туманной. Напомним, что из-за вспышки ящура в начале этого года было принято решение ликвидировать поголовье. Забиты были больше тысячи свиней, которые могли стать переносчиками инфекции. И вот, с начала февраля власти пытались выяснить, что делать со свинокоплексом дальше.

Вот накануне в Хабаровске состоялось совещание, на котором присутствовали Сергей Фургал, губернатор региона, министерство сельского хозяйства, страховщики и представители банка-кредитора.

- Мы имеем коммерческие предложения, они свежие. За 90 млн рублей мы можем приобрести новое поголовье. Его нам готовы доставить уже к осени. Но ни одна страховая компания не берется страховать этот риск, - рассказал Андрей Жженых, генеральный директор группы компаний «Скиф».

Как отмечает, пресс-служба правительства, сейчас инвестор оказался в тупике и без помощи региональной власти выйти из него ему не удастся. Ведь банк после вспышки ящура прекратил выдачу денег. Причина – отсутствие страховки на случай, если такая ситуация повторится снова. Сам же банк уверен, что решить проблему можно, нужно лишь перепрофилировать проект.

- Вариант с перепрофилированием комплекса под молочное животноводство мы на данный момент не рассматриваем, так как это совершенно другой проект, с другими условиями и требованиями. Инвестору нужно будет серьезно изменять проектную документацию и составлять новый бизнес-план. Также необходимо понимать, что разведение крупного рогатого скота – занятие более сложное в плане организации защиты животных от болезней, и это не снимает риски для банка, который выдает кредитные деньги, - отметил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Глава региона отметил, что сейчас самое главное – реализовать проект от начала до конца таким, каким он должен был быть изначально. А власти со своей стороны окажут максимальную поддержку. Окончательный вердикт по судьбе свинокоплекса должен быть уже к 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU