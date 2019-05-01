Трасса Хабаровск – Комсомольск перешла в федеральную собственность

СЕГОДНЯ 08:42 2019-05-01T08:42:41+03:00

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Как сообщает Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом, дорога «Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к городу Комсомольску-на-Амуре» перешла в федеральную собственность. Об этом говорит пресс-служба краевого правительства. Накануне власти подготовили все необходимые документы для того, чтобы трассу перевели по всем правилам из лесного фонда в категорию земель транспорта.

Напомним, что в прошлом году автодорога получила название «А-376», наименование тогда поступило в оперативное управление дирекции по дорожному строительству.

Теперь трасса может претендовать уже не на краевую поддержку, а на федеральную. Кстати, в ближайшие три года на ее ремонт и содержание из бюджета страны выделят больше 2,9 миллиарда рублей. Тем более, что работа предстоит не малая – в первую очередь, нужно устранить дефекты на 123 тысячах квадратных метров покрытия. Во-вторых, нанести разметки, заменить знаки и вырубить деревья на 88 гектарах земли.

ИСТОЧНИК KP.RU