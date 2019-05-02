СЕГОДНЯ 02:53 2019-05-02T02:53:10+03:00

Погода в Хабаровске на 2 мая 2019 года: днем до +19 градусов, возможен небольшой дождь Фото: Борис КОКУРИН

Воздух становится теплее, но циклон продолжает влиять на погоду в крае

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В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +19+21.

В Хабаровске возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +17+19.

В Бикине дождь. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +14+16.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +10+12.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 11-16 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +16+18.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +16+18.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +6+8 градусов.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +4+6.

ИСТОЧНИК KP.RU