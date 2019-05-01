Спустя почти десять лет осудили педофила-убийцу, задушившего девушку в Хабаровске
Накануне вынесли приговор 31-летнему мужчине, которого обвинили в убийстве. К слову, само преступление он совершил еще летом далекого 2010 года. Хабаровчанин познакомился на улице с девушкой, а потом пригласил ее к себе домой. Там они выпивали за знакомство, и в какой-то момент между ними произошла ссора. Урегулировать конфликт не удалось, и мужчина задушил гостью. Чтобы избавиться от всех улик, убийца вынес тело девушки и выбросил его в мусорный контейнер.
Расследование длилось довольно долго. Несмотря на то, что тело девушки так и не нашли, мужчине предъявили обвинение в убийстве. Как оказалось, на этот момент он уже был за решеткой за совершении не менее жестокого преступления.
- Мужчина с 2012 года уже отбывает наказание за совершение другого особо тяжкого преступления – сексуальное насилие и убийство ребенка в Республике Саха (Якутия), - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю. - За данное преступление он приговорен к 25 годам лишения свободы.
В итоге по решению суда за убийство девушки его приговорили к девяти годам лишения свободы. По совокупности преступлений мужчине дали 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU