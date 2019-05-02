В Хабаровском крае военная полиция переходит на усиленный режим несения службы

СЕГОДНЯ 04:21 2019-05-02T04:21:33+03:00

Смотреть за порядком в гарнизонах Восточного военного округа будут более 200 патрулей

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Военная полиция переведена на усиленный вариант несения службы на время майских праздников. Главная задача – охрана правопорядка на территориях гарнизонов Восточного военного округа и крупных транспортных узлах.

- На территории Восточного военного округа ежедневно будет организовано более 200 гарнизонных патрулей и патрулей военной полиции, - сообщили в пресс-службе военного ведомства - Кроме того, в большинстве гарнизонов, в частности Князе-Волконском, Борзинском, Кяхтинском, а также на железнодорожных вокзалах, аэропортах и крупных транспортных узлах ведется совместное патрулирование с сотрудниками МВД России.

Кроме того на время празднования Первомая и дня Победы в Великой Отечественной войне группы быстрого реагирования будут дежурить в круглосуточном режиме, в готовности будет находиться более 50 единиц специальной автомобильной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU