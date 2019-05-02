2019-05-02T06:07:41+03:00
Общество

Губернатор Хабаровского края встретился с участниками конкурса «Лифт»

В конкурсе проектов развития края приняли участие 372 заявки
Борис КОКУРИН
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Губернатор Хабаровского края встретился с участниками конкурса «Лифт»Губернатор Хабаровского края встретился с участниками конкурса «Лифт»Фото: Правительство Хабаровского края
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Конкурс «Лифт» стартовал в регионе в начале февраля. Всего на него было подан 372 заявки – участники присылали проекты способные, по их мнению, изменить жизнь в крае. После первоначального отбора на следующий этап было допущено 254 разработки. С ним уже работали эксперты – оценивали по четырем критериям: общественная польза, степень проработки, практическая реализация, масштабируемость. Сейчас стартовал третий этап конкурса. С его участниками встретился губернатор Хабаровского края.

- Рад, что на наш проект откликнулись жители не только городов, но и маленьких поселений. Разнообразна и тематика инициатив- от благоустройства дворовой территории, до серьезных разработок в области экономического развития целых территорий. Сейчас главное - получить реальную отдачу от каждой инициативы и вовлечь как можно большее количество небезразличных к судьбе региона людей. Лично я взял курс на обновление, в том числе и в правительстве края. И конкурс «Лифт» в этом поможет, - подчеркнул Сергей Фургал..

Победителей конкурса определят в конце мая, победители попадут губернаторский кадровый резерв, их проекту получат право приоритетной реализации в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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