2019-05-02T07:32:01+03:00
Общество

Специалисты Восточного военного округа оценили обстановку на «бурейской аномалии» в Хабаровском крае

Офицеры оценили состояние прорана пробитого в гигантском оползне
Борис КОКУРИН
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Специалисты Восточного военного округа оценили обстановку на «бурейской аномалии» в Хабаровском краеСпециалисты Восточного военного округа оценили обстановку на «бурейской аномалии» в Хабаровском краеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Осмотр протоки, пробитой военными инженерами в начале этого года, офицеры штаба округа провели с вертолета. По мнению специалистов в данное время проран функционирует нормально.

- Визуальный осмотр был проведен с использованием вертолета армейской авиации Ми-8АМТШ, необходимость этого мероприятия вызвана нестабильной паводковой обстановкой в регионе, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. - По результатам осмотра нарушений в функционировании протоки не выявлено, свою задачу она выполняет в полном объеме, угрозы подтопления нет.

Так же на реке Бурея сейчас работают две группы спасателей. Одна, непосредственно на месте схода оползня, вторая у села Чекунда, в семидесяти километрах выше по течению «бурейской аномалии». Их задача способствовать безаварийному прохождению паводка и в случае необходимости помочь жителям населенного пункта.

Кстати, по данным военного ведомства, в Восточном военном округе для борьбы с возможными паводками на реках Дальнего Востока и Восточной Сибири сформировано около 140 групп, задействовано более 240 единиц автомобильной и более 30 инженерной техники, а также около 50 минометов.

Для подрыва ледяных заторов заготовлено более 12 тонн взрывчатых веществ, более 3,5 тысяч минометных мин, около 60 авиационных бомб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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