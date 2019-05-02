Выпил с незнакомцами – лишился ноутбука: в Хабаровске ограбили беспечного горожанина

СЕГОДНЯ 09:06 2019-05-02T09:06:10+03:00

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Кража произошла во время распития спиртных напитков. По словам потерпевшего, хабаровчанина проживающего в Индустриальном районе города, он вечером познакомился с тремя мужчинами. Те, предложили выпить, он не отказался, однако во время употребления алкогольных напитков между ними возник конфликт. Один из его случайных собутыльников обидевшись, пользуясь тем, что мужчина потерял бдительность стащил у него сумку, в которой лежал ноутбук стоимостью в шестьдесят тысяч рублей и потихоньку покинул место происшествия. Хабаровчанин, заметив пропажу обратился в полицию.

- В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего подозреваемого, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Ранее злоумышленник дважды привлекался к уголовной ответственности за имущественные виды преступлений. В процессе обыска по месту проживания фигуранта полицейские изъяли похищенный портативный компьютер и вернули владельцу.

Сейчас задержанный по подозрению в краже находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное уголовным кодексом за подобное преступление – пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU