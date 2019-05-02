2019-05-02T10:26:03+03:00
Спорт

В Хабаровске прошел «Спортфест»

В спортивном празднике приняли участие несколько тысяч горожан
Борис КОКУРИН
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В Хабаровске прошел «Спортфест»В Хабаровске прошел «Спортфест»Фото: Правительство Хабаровского края
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Действие происходило на спортивных площадках набережной Амура. Программа праздника была довольно насыщенной и адаптированной для любого возраста – от ребенка до пенсионера. Проводились мастер-классы по хоккею с мячом, катанию на роликах, стрельбе из лазерного оружия, дартсу, настольному теннису и многое, многое другое. Та же все, кто захотел мог ознакомиться с системой выполнения комплекса «Готов к труду и обороне», попробовать фехтование и северное многоборье.

- Краевая федерация спортивно-прикладного собаководства и команды по чир-спорту порадовали зрителей яркими показательными выступлениями. В рамках праздника для юных спортсменов края был организован турнир по волейболу и большому теннису. Семейные команды приняли участие в веселых спортивных эстафетах. Самые активные участники праздника награждены абонементами на каток Арены "Ерофей" и в бассейн, - рассказали в пресс-центре министерства физический культуры и спорта правительства Хабаровского края.

Праздник завершился товарищеским футбольным матчем. В котором первое место заняла команда сборная команда правительства региона, на втором месте - команда СМИ, на третьем моложёного правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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