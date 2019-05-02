В Хабаровском крае открылся новый волонтерский центр «Штаб»

СЕГОДНЯ 12:01 2019-05-02T12:01:15+03:00

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Еще три подобных ресурсных молодежных центра краевого значения работают в Хабаровске. Четвертый – в Комсомольске-на-Амуре заработал на базе городского Дома молодежи. В краевом комитете по молодежной политике рассчитывают, что «Штаб» станет местом, где будут встречаться и обмениваться опытом члены волонтерских клубов и добровольческих организаций севера Хабаровского края. Традиционно волонтерам там будут оказывать различную помощь, делится информацией, методикой работы и организации.

- Волонтеры смогут собраться, совместно организовать мероприятие, акцию или флэшмоб. Надеемся, что открытие «ШТАБа» продолжит создание сети подобных центров в районах. А этот центр станет организатором крупных краевых и межрайонных мероприятий. Сейчас на базе комсомольской площадки готовятся принять волонтерский корпус образовательного форума «Амур» и благотворительного фестиваля «Добрый Комсомольск», - подчеркнули в комитете.

Главные направления, в которых будет работать новый центр, это медиаволонтерство, творческое и туристическое добровольчество.

ИСТОЧНИК KP.RU