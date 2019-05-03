2019-05-03T10:11:16+03:00
Спорт

Впервые на хабаровском ринге будет боксировать команда из Марокко

Свое участие в турнире памяти Константина Короткова подтвердили Египет и Нигерия
Виктор ОРАТАЙ
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Впервые на хабаровском ринге на турнире памяти Константина Короткова будет боксировать команда из МароккоВпервые на хабаровском ринге на турнире памяти Константина Короткова будет боксировать команда из МароккоФото: Правительство Хабаровского края
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Спортсмены из Египта и Нигерии подтвердили свое участие в Международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. Также впервые на хабаровском ринге будет боксировать команда из Марокко.

Ожидается, что на соревнования, которые пройдут с 7 по 12 мая в УКСК стадиона имени Ленина, приедут около 150 боксеров из стран Африки, Европы и Азии. Турнир посвящен 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказали в оргкомитете, Международный турнир имеет категорию «А» и является одним из самых представительных в Дальневосточном регионе. Он традиционно собирает сильнейших спортсменов со всего мира. Уже подтвердили свое участие сборные команды Эстонии, Латвии, Венгрии, Украины, Беларуси, Польши, Израиля, Азербайджана, Германии.

Сейчас идет подготовка к состязаниям, организаторы обещают красочную церемонию открытия финальных боев, которые пройдут 12 мая. Только в этот день вход в УКСК по билетам и пригласительным.

- Цена билетов на финальный день доступна для всех любителей бокса, жителей и гостей краевой столицы, она варьируется от 200 до 250 рублей, в зависимости от того сектор это или партер. Для удобства открыта продажа электронных билетов, 11 и 12 мая их также можно будет приобрести в самом УКСК стадиона имени Ленина, - рассказал Дмитрий Чикунов, заместитель министра физической культуры и спорта края.

Он также подчеркнул, что на все предварительные, четвертьфинальные и полуфинальные бои вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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