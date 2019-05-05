СЕГОДНЯ 06:00 2019-05-05T06:00:36+03:00

Стратегически важная рыба без документов перекочевала из ЕАО в Китай Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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На Биробиджанской таможне выявили случай провоза через границы рыбы по поддельным документам. Экспортер при проверке предоставил «липовые» документы, в том числе и ветеринарный сертификат. Как выяснилось позже, его перевозчик получил по поддельному договору поставки.

- Нарушитель переправил в Китай через пост Нижнеденинское больше 25 тонн замороженной рыбы. В партии продукции были карась, сиг, щука, сазан, толстолоб, язь, верхогляд и ленок. Все это стратегически важный товар. В общей сложности стоимости переправленной за границу рыбы составляет порядка трех миллионов рублей, - рассказал Сергей Филатов, исполняющий обязанности заместителя начальника Биробиджанской таможни.

Эту ситуацию стражи правопорядка расценили как контрабанду. Оставлять такой проступок без внимания никак нельзя, поэтому по данному факту возбудили уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU