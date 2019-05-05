В Хабаровском крае тушат пожары после первых майских праздников

СЕГОДНЯ 07:36 2019-05-05T07:36:03+03:00

Огненная стихия разыгралась на территории площадью более двух с половиной тысяч гектаров

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В хабаровском крае тушат 25 природных пожаров, которые возникли из-за не осмотрительности отдыхающих. Огненная стихия разыгралась на территории площадью более двух с половиной тысяч гектаров. Часть возгораний пожарные уже ликвидировали.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, практически все возгорания случились недалеко от населенных пунктов на расстоянии от двух до семи километров. После мониторинга пожарной обстановки специалисты пришли к выводу, что причинами возникновения пламени становятся непотушенные пожары и палы, которые устраивают дачники. В тушении сейчас задействованы порядка 300 человек и более 50 единиц техники.

Напомним, что в девяти районах края действует особый противопожарный режим. Это значит, что в лесах нельзя разводить костры, проводить любые огневые работы. Тех, кто нарушит запрет, наказывают штрафами на сумму от четырех тысяч рублей для физлиц до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Жителей края призывают соблюдать правилами пожарной безопасности в лесах. На сегодняшний день пожароопасная обстановка очень сложная, огнеборцы каждый день до 100 раз выезжают на тушения. Палы уничтожают не только сухую траву, но и имущество. Со вчерашнего дня жители Хабаровска вынуждены покидать дачные участки на левом берегу Амура из-за крупных палов. По предварительной информации, там уже сгорели несколько десятков дачных построек, в том числе заброшенных. Пострадавших среди людей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU