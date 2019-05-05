Сотни иностранцев прибыли на Камчатку на круизном лайнере премиум-класса

СЕГОДНЯ 12:07 2019-05-05T12:07:19+03:00

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В Петропавловске-Камчатском встретили туристов, прибывших на борту круизного лайнера Celebrity Millennium. В этом сезоне это первое судно, которое пришвартовалось у берегов Камчатского края. К слову, до этого суда подобного класса стояли на рейде в Авачинской бухте.

Как сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края, судно встретили на полуострове 2 мая, ранее оно находилось в японском порту Хакодате. На борту лайнера прибыли более двух тысяч туристов. Гости пробыли в краевой столице один день, познакомились с достопримечательностями города, затем отправились в Канаду.

В этом году на полуострове планируют встретить 18 таких круизных лайнеров. Отметим, что чаще всего на судах прибывают гости из США, Японии, Канады и Германии. За прошлый год в регионе побывали более 200 тысяч туристов, что на 82,5 процентов больше, чем в 2017 году.

Напомним, Celebrity Millennium – это судно премиум-класса, построенное в 2000 году. Оно ходит под флагом Мальты. На борту 11-палубного лайнера есть два открытых и один бассейна, а также казино, спа-центр, четыре ресторана, три бара, клуб и театр.

ИСТОЧНИК KP.RU