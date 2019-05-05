СЕГОДНЯ 10:34 2019-05-05T10:45:19+03:00

В Комсомольске четырех человек спасли из горящих квартир Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В субботу, 4 мая, пожарные в Комсомольске-на-Амуре спасли от огня четырех человек. Одну женщину и двух маленьких детей эвакуировали из горящей квартиры в многоквартирнике, расположенном на улице Сусанина.

- Прибывшие на место происшествия огнеборцы увидели, что из окон шёл дым, а на балконе стояли женщина и двое детей. Одному ребенку пять лет, второму только год. При обследовании помещений пожарные обнаружили, что в детской горел диван. От пламени оплавились обои, кондиционер и натяжной потолок. Погорельцев передали врачам скорой помощи. Годовалого мальчика позже доставили в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Еще одного погорельца спасли из квартиры в доме в переулке Дворцовом. 38-летнего жильца трехкомнатной квартиры также осмотрели медики, позже потерпевшего отправили в больницу. По предварительной информации, в квартире горел диван и деревянная перегородка между комнатой, коридором, оконная рама и шкаф.

Сотрудники Госпожнадзора проводят проверку по фактам возгорания, выясняют причины и устанавливают виновных в случившемся.

ИСТОЧНИК KP.RU