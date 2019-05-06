2019-05-06T02:34:45+03:00
Общество

Погода в Хабаровске 6 мая 2019 года: днем до +11, небольшой дождь

Осадки ожидаются на всей территории региона
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске 6 мая 2019 года: днем до +20, дождьПогода в Хабаровске 6 мая 2019 года: днем до +20, дождьФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Погода в регионе обусловлена циклоном. Его с юга подпирает антициклон, потому скорые длинные выходные снова обещают солнце. Но такое соседство низкого и высокого атмосферного давления снова привело к образованию атмосферных фронтов. И пока нам выпало счастье наблюдать холодные. Это с одной стороны вызвало усиление ветра и увеличение скорости распространения пожаров, а с другой пришли осадки и всё потушили.

В Биробиджане дождь ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +8+10.

В Хабаровске небольшой дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +9+11.

В Бикине небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +8+10.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +8+10.

В Комсомольске-на-Амуре дождь.. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +7+9.

В Чегдомыне небольшие осадки. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +9+11.

В Николаевске-на-Амуре небольшие осадки. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +2+4.

В Охотске небольшие осадки. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +3+5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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