2019-05-06T03:46:15+03:00
Политика

На солдатскую Пасху в Хабаровске провели молебен в военной части

Для военнослужащих также провели пасхальный молебен
Ольга КИВА
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На солдатскую Пасху в Хабаровске провели молебен в военной частиНа солдатскую Пасху в Хабаровске провели молебен в военной частиФото: Хабаровская епархия
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В Хабаровске в день Светлого Христова Воскресения отметили солдатскую Пасху. Накануне такого события в местной военной части Бригады управления Восточного военного округа испекли куличи для бойцов. Пасхи освятили настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Тополево, протоиерей Олег Разумов совершил пасхальный молебен для военнослужащих.

- Всего в части одна тысяча 200 человек. Во время молитвы отцу Олегу помогал один из солдат-срочников, который до службы в армии служил чтецом в храме у себя на родине, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

После молитвы военнослужащим подарили пасхальные яйца и куличи. Священнослужители обошли все места несения службы, караулы, оперативных дежурных и поздравили офицеров. Отметим, что Олег Разумов несколько лет является помощником командира части по работе с военнослужащими и духовно окормляет их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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