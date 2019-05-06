2019-05-06T04:45:15+03:00
Общество

В аварии в Хабаровске пострадал трехлетний малыш

Он сидел в машине, в которую врезался автомобиль Toyota Prius Hybrid, ехавший на красный свет
Ольга КИВА
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В аварии в Хабаровске пострадал трехлетний малышВ аварии в Хабаровске пострадал трехлетний малышФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В минувшие выходные, 3 мая, в центре краевой столицы случилась авария, в которой пострадал трехлетний ребенок. Малыш ехал вместе с мамой в машине Toyota Prius. Авто двигалось по улице Дзержинского в сторону улицы Муравьева-Амурского, на перекрестке улиц Дзержинского и Амурского бульвара в него врезалась другая иномарка - Toyota Prius Hybrid. Водитель этой машины решил проскочить перекресток на красный свет.

- После столкновения Toyota Prius отбросило на машину Toyota Isis, движущуюся в попутном направлении слева. Маленький пассажир при этом ударился головой, - рассказал информированный источник.

По предварительной информации, на момент происшествия все автолюбители, попавшие в аварию, были трезвы. В отношении водителя Toyota Prius Hybrid составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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