СЕГОДНЯ 08:58 2019-05-06T08:58:55+03:00

На малый бизнес в Хабаровском крае готовы потратить больше 19 миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Хабаровском крае провели конкурс на распределение субсидий, предназначенных для развития малого бизнеса. В регионе решили распределить господдержку между 24 муниципальными образованиями. Общий объем финансирования составляет 19,5 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, деньги направят на развитие инфраструктуры, компенсацию затрат на оплату электроэнергии, топлива, модернизацию производственного оборудования. Также средства потратят при реализации социально значимых товаров, оказании транспортных услуг по муниципальным маршрутам, осуществлении деятельности в труднодоступных населенных пунктах региона. На господдержку смогут рассчитывать и начинающие предприниматели.

Напомним, получить субсидию муниципалитеты смогут на условиях софинансирования. Так, администрации районов должны обеспечить 20 процентов финансирования программ поддержки малого и среднего бизнеса из местного бюджета, а городские округа – 50 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU