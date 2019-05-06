2019-05-06T08:58:55+03:00
Экономика

На малый бизнес в Хабаровском крае готовы потратить больше 19 миллионов рублей

Господдержку распределят между муниципалитетами региона
Ольга КИВА
Поделиться:
На малый бизнес в Хабаровском крае готовы потратить больше 19 миллионов рублейНа малый бизнес в Хабаровском крае готовы потратить больше 19 миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае провели конкурс на распределение субсидий, предназначенных для развития малого бизнеса. В регионе решили распределить господдержку между 24 муниципальными образованиями. Общий объем финансирования составляет 19,5 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, деньги направят на развитие инфраструктуры, компенсацию затрат на оплату электроэнергии, топлива, модернизацию производственного оборудования. Также средства потратят при реализации социально значимых товаров, оказании транспортных услуг по муниципальным маршрутам, осуществлении деятельности в труднодоступных населенных пунктах региона. На господдержку смогут рассчитывать и начинающие предприниматели.

Напомним, получить субсидию муниципалитеты смогут на условиях софинансирования. Так, администрации районов должны обеспечить 20 процентов финансирования программ поддержки малого и среднего бизнеса из местного бюджета, а городские округа – 50 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Герои России, какими их не видел никто» в Хабаровске
В Хабаровске принимают документы от молодых семей на жилищную субсидию
Сельчанин на Камчатке забил топором приятеля из-за выпитого алкоголя
На юге Хабаровского края закончилась весенняя охота на водоплавающую дичь
На «Живую историю» и «Уссурийский фронт» в Хабаровском крае получили гранты
Нарколаборатория работала прямо в квартире хабаровчанина
Почти пенсионерам в Хабаровске расскажут об обучении
Транспортные соцкарты в Хабаровском крае начнут выдавать в мае
В аварии в Хабаровске пострадал трехлетний малыш
На профобразование в Хабаровском крае получили многомилионные гранты
На солдатскую Пасху в Хабаровске провели молебен в военной части
В Хабаровске без горячей воды остались сотни домов
Погода в Хабаровске 6 мая 2019 года: днем до +11, небольшой дождь
Сотни иностранцев прибыли на Камчатку на круизном лайнере премиум-класса
В Комсомольске четырех человек спасли из горящих квартир
Хабаровчанка лишилась машины, не успев оформить ее после покупки
В Хабаровском крае тушат пожары после первых майских праздников
Стратегически важная рыба без документов перекочевала из ЕАО в Китай
На улице Шиханова в Комсомольске почти на месяц ограничат движение
Погода в Хабаровске 5 мая 2019 года: днем до +20, дождь
В пригороде Хабаровска из-за пожара взорвались бочки с топливом
В Хабаровска открылась выставка в честь светлого праздника Пасха
Пожарные тушат огонь возле железной дороги на Сахалине
Погода в Хабаровске на 4 мая 2019 года: днем до +21, без осадков
На Сахалине осужден сержант, который ударил сослуживца так, что тому разорвало селезенку
Впервые на хабаровском ринге будет боксировать команда из Марокко