Хабаровчанин сильно удивился, когда услышал шаги в пустой квартире

СЕГОДНЯ 09:32 2019-05-06T09:32:04+03:00

Неизвестный не просто ходил, но и передвигал мебель в помещении

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Неравнодушный хабаровчанин ночью вызвал полицейских, когда услышал в пустой квартире соседа шаги. Неизвестный не просто ходил по комнате, но и передвигал мебель. Мужчина решил не оставлять ситуацию без внимания и вызвал полицейских. Он также сообщил, что чуть ранее услышал звук бьющегося стекла.

- Пока полицейские добирались до места происшествия, очевидец успел увидеть, как злоумышленник опустил телевизор на землю на обрезках простыней. Однако убежать злодею с добычей не удалось – его задержали подоспевшие оперативники, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Технику сразу забрали у несостоявшегося похитителя. Позже выяснилось, что 46-летний фигурант уже имел проблемы с законом. Его привлекали к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение легкого вреда здоровью человека. В этот раз в отношении него завели новое уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU