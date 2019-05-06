Старая труба оказалась причиной беспощадного пожара в бане в ЕАО

СЕГОДНЯ 09:59 2019-05-06T10:57:39+03:00

Огонь быстро распространился по сухой деревянной постройке и уничтожил ее полностью

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В ночь с 5 на 6 мая в селе Венцелево в Ленинском районе горела баня в одном из частных дворов. Огонь быстро распространялся по деревянной конструкции. Хозяин заметил клубы дыма и вызвал пожарных.

- Прибывшие огнеборцы быстро оценили ситуацию и принялись тушить пламя. Однако, по факту, пришлось признать, что огненная стихия оказалась куда проворнее. Пламя полностью уничтожило баню, а вот до жилого дома оно все-таки добраться благодаря пожарным не смогло, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

По предварительной информации, никто из людей во время происшествия не пострадал. На данный момент проводится проверка по факту происшествия. Предварительной причиной возгорания сотрудники пожарной инспекции назвали неисправность трубы дымохода. Также специалисты устанавливают ущерб, нанесенный пламенем.

ИСТОЧНИК KP.RU