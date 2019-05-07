Совладельцев квартиры в Хабаровске некрепко связал один общий лицевой счет

СЕГОДНЯ 03:36 2019-05-07T03:36:48+03:00

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Собственники квартиры в Хабаровске с трудом разделили общий лицевой счет за коммуналку. Ранее суд постановил, что одному из владельцев нужно оплачивать третью часть начисленных платежей, а второму соответственно две трети. Однако ресурсоснабжающая организация не принимала это обстоятельство во внимание и все равно выставляла одну общую квитанцию.

- Поставщик услуги отказался разделять лицевые счета за отопление и горячее водоснабжение. Более того, ресурсоснабжающая организация незаконно предложила заявителю обратиться в районный суд по месту регистрации для разделения лицевых счетов, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Нарушителям внесли представление и обязали исправить сложившуюся ситуацию. На сегодняшний день в ресурсоснабжающей организации рассмотрели акт реагирования и выполнили предъявленные требования. Плату за коммуналку собственникам жилья рассчитали с учетом решения суда и сделали перерасчет начислений.

ИСТОЧНИК KP.RU