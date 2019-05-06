В родительский день в Комсомольске будут курсировать спецавтобусы
В Комсомольске-на-Амуре 7 мая организуют работу двух специальных автобусных маршрутов. Транспорт будет курсировать с 8:00 до 18:00 с улицы Уральской и автовокзала до городского кладбища.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на маршрутах будут работать 10 автобусов. При этом безопасность тех, кто хочет помянуть усопших, обеспечат полицейские. Правоохранители будут дежурить в местах высадки и посадки пассажиров.
В мэрии отметили, что более подробную информацию о расписании движения автобусов, а также получить ответы на вопросы можно по телефону (4217) 522-904. Консультировать будут сотрудники отдела транспорта и связи администрации Комсомольска-на-Амуре.
Акцент в городской администрации сделали на цену поездки. Отметим, что льготникам - пенсионерам по возрасту, нужно будет заплатить за проезд 30 рублей, другим горожанам 40 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU