2019-05-07T03:12:33+03:00
Общество

В ЕАО закроют железнодорожный переезд на несколько дней

Это необходимая мера в связи с проведением путевых работ
Ольга КИВА
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В ЕАО закроют железнодорожный переезд на несколько днейВ ЕАО закроют железнодорожный переезд на несколько днейФото: Иван МАКЕЕВ
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В Еврейской автономии железнодорожный переезд на перегоне Семисточный-Кирга в районе села Трек (8329 километр) планируют закрыть на три дня. Это необходимая мера в связи с проведением путевых работ. На сегодняшний день известно, что движение на переезде ограничат с 10 по 13 мая.

Как уточнили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, предстоящие работы были запланированы ранее. Выполнить их нужно в целях обеспечения безопасности. Во время путевых работ участок железной дороги обследуют и при необходимости приведут в порядок.

Жителям ЕАО приносят извинения за доставленные неудобства и просят отнеситесь к ситуации с пониманием. Своевременные путевые работы на железной дороге – это залог безопасности как пассажиров, так и сотрудников железнодорожной компании, а также обеспечение качества услуг перевозки. Переезд откроют для движения 13 мая в 8 часов утра по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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