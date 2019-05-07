На Камчатке случилось невидимое землетрясение

СЕГОДНЯ 08:29 2019-05-07T08:29:15+03:00

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На Камчатке в акватории Тихого океана случилось землетрясение, которое никто из местных жителей не почувствовал. Подземный толчок зарегистрировали сегодня днем, 7 мая. Координаты сейсмособытия 52°45 северной широты и 159°74 восточной долготы.

По информации, предоставленной службой срочных донесений города Обнинск, землетрясение произошло на глубине 70 километров. Его эпицентр находился в 98 километрах от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда подземного толчка 4,5.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, никто из местных жителей не обращался в единую городскую диспетчерскую службу и не просил о помощи в связи со случившимся землетрясением. Населению региона напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по номерам 112, 01 со стационарных телефонов и 101 с мобильных. Также звонки от жителей края принимают по единому телефону доверия (4152) 30-10-99.

ИСТОЧНИК KP.RU