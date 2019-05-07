Солдатам-срочникам в Хабаровске устроили религиозную экскурсию

СЕГОДНЯ 09:30 2019-05-07T09:30:00+03:00

Многие новобранцы впервые в своей жизни пришли в храм

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На минувших выходных для солдат-срочников устроили экскурсию по храмам Хабаровска. Среди посетителей военнослужащие части №51460. Эти новобранцы приехали в краевую столицу в основном из других городов. Во время экскурсий солдат сопровождали помощник командира части по работе с верующими военнослужащими и настоятель храма святого великомученика Дмитрия Солунского в селе Князе-Волконское иерея Сергий Усков.

- Экскурсия по культовым сооружениям прошла 5 мая. Новобранцам рассказали об устройстве Христорождественского собора, храма святителя Иннокентия Иркутского, Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери и Спасо-Преображенского кафедрального собора. К слову, многие солдат оказались в «Домах Божьих» впервые в жизни, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Также военнослужащих просветили насчет убранства храмов, икон и мощей святых. Один из солдат в конце прогулки рассказал, что Спасо-Преображенский собор особенно поразил своим размахом и величием.

ИСТОЧНИК KP.RU