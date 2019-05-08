2019-05-08T04:16:03+03:00
Происшествия

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла

Исполину присвоили «оранжевый» код опасности
Ольга КИВА
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Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пеплаВулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пеплаФото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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Накануне вечером, 7 мая, над вулканом Карымский появился пепловый столб. Высота выброса составила две тысячи 200 метров над уровнем моря. Исполин расположен в Елизовском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, пепловый шлейф распространился на 105 километров в северо-восточном направлении в сторону Авачинского залива. Населенные пункты на пути пеплового шлейфа отсутствовали.

Отметим также, что на территории Елизовского района не зафиксировали выпадение пепла, в частности на территории населенных пунктов. В районе вулкана Карымский не проходят международные авиатрассы, нет зарегистрированных туристических групп. Исполину присвоили «оранжевый» код опасности.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по номеру, 112, 01 со стационарного телефона и 101 с мобильного. Также звонки принимают по единому телефону доверия (4152) 30-10-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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