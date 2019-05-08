В Хабаровском крае написали «Диктант Победы»

СЕГОДНЯ 04:24 2019-05-08T04:24:11+03:00

Площадки для тестирования находились в Хабаровске и Комсмольске-на-Амуре

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В Хабаровском крае 7 мая прошла Всероссийская акция «Диктант Победы». Площадки для тестирования находились в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Проверить свои знания пришли все желающие, в том числе и министр образования и науки края Алла Кузнецова.

- Суть акции была проста. Участники должны написали диктант, ответив на 20 вопросов. На тестирование отводилось 45 минут. Все подготовленные задания были связаны с историей Великой Отечественной войны в период 1941-1945 годов, - рассказали в пресс-службе краевого министерства образования.

Отметим, что тестирование провели по аналогичной схеме единого государственного экзамена. В организации задействовали 33 педагога из школ краевой столицы, Комсомольска-на-Амуре и КЦО. Результаты тестирования станут известны 12 июня в День России. Итоги опубликуют на официальном сайте диктантпобеды.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU