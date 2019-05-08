В Хабаровском крае потушили последний природный пожар

СЕГОДНЯ 05:20 2019-05-08T05:20:11+03:00

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В Хабаровском крае ликвидировали все природные пожары. Последнее возгорание потушили в Ванинском районе в 40 километрах от поселка Кенада. Огненная стихия порезвилась на территории площадью 50 гектар.

Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, в борьбе с пожарами помогла дождливая погода. Остается надеяться, что на предстоящих праздниках пожароопасная обстановка будет лучше, чем на минувших.

Напомним, в первые дни мая за несколько суток возникло сразу 25 пожаров. Огнеборцам на выходных пришлось выехать на тушения более 500 раз. В пригороде краевой острова Дачный и Кабельный тушили огонь с помощью авиации. Там сгорело больше 150 построек. Пострадавших и погибших нет.

Жителей края просят сохранять бдительность, не разводить костры и выполнять любые огневые работы. Сегодня в девяти районах края уже действует противопожарный режим, в Ульчском, имени Лазо, Ванинском и Советско-Гаванском районах установлен четвертый класс пожарной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU