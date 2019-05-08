2019-05-08T09:01:56+03:00
Общество

Свиная чума чуть не добралась до ЕАО вместе с колбасой

Опасную продукцию пытались ввезти на российскую территорию из Китая
Ольга КИВА
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Свиная чума чуть не добралась до ЕАО вместе с колбасойСвиная чума чуть не добралась до ЕАО вместе с колбасойФото: Биробиджанская таможня
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Таможенники в Еврейской автономии обнаружили опасную колбасу. В мясной продукции эксперты выявили вирус африканской свиной чумы. Товар с сюрпризом вез на территорию России гражданин Китая.

В общей сложности у перевозчика изъяли два килограмма продукции. Мужчина пытался провезти опасную колбасу через пункт пропуска Нижнеленинское в ручной клади, - рассказали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Чтобы предотвратить возможность завоза вируса, на пунктах пропуска усилен контроль за перемещением гражданами продукции животноводства. Отметим, что на сегодняшний день в КНР сложилась неблагоприятная ситуация в связи с распространением африканской свиной чумы. Это вирусное заболевание протекает в острой форме, сопровождается ознобом, лихорадкой, цианозом слизистых, кожных покровов, геморрагическими поражениями внутренних органов. Инфекция быстро распространяется и может уничтожить все поголовье свиней. Летальность при заражении животных вирусом африканской чумы составляет 100%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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