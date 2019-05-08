В лесничестве Хабаровского края проворачивали запрещенные сделки с древесиной

СЕГОДНЯ 06:31 2019-05-08T09:01:03+03:00

Взыскать причиненный ущерб удалось через суд и только со второго раза

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В Амгуньском лесничестве Хабаровского края провели проверку и выявили серьезные недостатки в работе. Так, руководство лесничества нарушило требования федерального законодательства, заключив договор купли-продажи деревьев, которые категорически нельзя вырубать.

- Во время проверки выяснилось, что нарушители причинили ущерб лесному фонду на сумму больше 100 тысяч рублей. Эту сумму прокурор попытался взыскать через суд, но у него ничего не вышло. Служители Фемиды отклонили предъявленные требования, - рассказали в пресс-службе Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры.

Однако на этом разбирательства не закончились. Прокурор подал апелляцию и со второго раза смог добиться возмещения ущерба. По решению судебной коллегии по гражданским делам требуемую сумму уже взыскали с нарушителей в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU