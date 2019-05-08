В сгоревшем магазине в Хабаровском крае нашли труп

СЕГОДНЯ 07:30 2019-05-08T07:30:22+03:00

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В селе Анастасьевка Хабаровского края горел деревянный магазин. На место происшествия оперативно отправились огнеборцы. По прибытии они подали стволы с водой, отправились на разведку помещений. При обследовании магазина спасатели обнаружили женщину без признаков жизни.

- Потушить пожар удалось примерно в 8 часов вечера. Для тушения задействовали 18 человек личного состава и шесть единиц техники. Саму постройку, к сожалению, спасти не смогли. Также от огня пострадало подсобное помещение площадью 80 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По факту случившегося следователи и сотрудники Госпожнадзора проведут проверку. Специалистам предстоит выяснить причины возгорания и установить виновного в происшествии.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по номерам 112, 01 со стационарных телефонов и 101 с мобильных устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU