За удар головой по лицу полицейского сельчанина в Хабаровском крае лишили свободы

СЕГОДНЯ 07:59 2019-05-08T08:56:55+03:00

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В Хабаровском крае вынесли приговор 19-летнему фигуранту. Вина молодого человека в том, что он ударил полицейского. К слову, страж порядка пытался усмирить пьяного дебошира, мать которого обратилась за помощью.

- Происшествие случилось в марте этого года. По материалам дела, жительница поселка Быстринск пожаловалась на своего сына, который выпил, начал вести себя агрессивно, разбил оконное стекло. Подоспевшие на помощь правоохранители попытались усмирить смутьяна, а в итоге один из стражей порядка сам оказался потерпевшим, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Парня осудили за насилие в отношении представителя власти. Сначала фигурант отказывался признавать свою вину, однако позже раскаялся и рассказал в подробностях, как было дело. К слову, ранее осужденного уже привлекали к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. По решению суда, злоумышленник проведет в колонии строгого режима один год и два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU