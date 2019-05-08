2019-05-08T08:56:55+03:00
Происшествия

За удар головой по лицу полицейского сельчанина в Хабаровском крае лишили свободы

В колонии строго режима 19-летний дебошир проведет чуть больше года
Ольга КИВА
Поделиться:
За удар головой по лицу полицейского сельчанина в Хабаровском крае лишили свободыЗа удар головой по лицу полицейского сельчанина в Хабаровском крае лишили свободыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае вынесли приговор 19-летнему фигуранту. Вина молодого человека в том, что он ударил полицейского. К слову, страж порядка пытался усмирить пьяного дебошира, мать которого обратилась за помощью.

- Происшествие случилось в марте этого года. По материалам дела, жительница поселка Быстринск пожаловалась на своего сына, который выпил, начал вести себя агрессивно, разбил оконное стекло. Подоспевшие на помощь правоохранители попытались усмирить смутьяна, а в итоге один из стражей порядка сам оказался потерпевшим, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Парня осудили за насилие в отношении представителя власти. Сначала фигурант отказывался признавать свою вину, однако позже раскаялся и рассказал в подробностях, как было дело. К слову, ранее осужденного уже привлекали к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. По решению суда, злоумышленник проведет в колонии строгого режима один год и два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Участник Великой Отечественной войны Николай Фуртас: "Гул самолётов и залпы артиллерии забыть невозможно"
Бесплатный сыр с колбасой стал поводом для уголовного дела на Камчатке
Инженерная школа в Комсомольске набирает учеников для 5 класса
В сгоревшем магазине в Хабаровском крае нашли труп
Почти забытый ребенок чуть не сорвал сахалинцу поездку за рубеж
В лесничестве Хабаровского края проворачивали запрещенные сделки с древесиной
Свиная чума чуть не добралась до ЕАО вместе с колбасой
В Хабаровском крае потушили последний природный пожар
Первый паром для Сахалина соберут в Хабаровском крае ко Дню Победы
В Хабаровском крае написали «Диктант Победы»
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла
Незаконная рыбалка оказалась дороже свободы для сельчан в Хабаровском крае
Хабаровские гимнастки взяли «бронзу» на Всероссийском конкурсе
Погода в Хабаровске 8 мая 2019 года: днем до +16, без осадков
В День России свадебные юбиляры из Комсомольска будут принимать поздравления
Безответственного госзакупщика в Хабаровском крае наказали рублем
Хабаровчан призывают делать прививки от опасного вируса
Пьяный водитель в Биробиджане не смог убежать от отставного подполковника
Хабаровчанин отомстил подруге, спалив ее машину
Речная навигация между Хабаровском и Фуюанем стартует на этой неделе
Солдатам-срочникам в Хабаровске устроили религиозную экскурсию
Совесть сахалинки-алиментщицы проснулась после приговора суда
На Камчатке случилось невидимое землетрясение
Социальное такси в Хабаровском крае работает по новым правилам
Многодетным семьям в Хабаровском крае легче получить землю в собственность
В зоосаде «Приамурский» под Хабаровском родился олененок
Две несовершеннолетние пострадали из-за ошибок автолюбителей Хабаровска
На сельхозземле в ЕАО нашли незаконную свалку