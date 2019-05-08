2019-05-08T08:57:40+03:00
Происшествия

Бесплатный сыр с колбасой стал поводом для уголовного дела на Камчатке

Покупатели вынесли из магазина продукты, не расплатившись
Ольга КИВА
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Бесплатный сыр с колбасой стал поводом для уголовного дела на КамчаткеБесплатный сыр с колбасой стал поводом для уголовного дела на КамчаткеФото: Олег ЗОЛОТО
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Один из магазинов в Петропавловске-Камчатском потерпел убытки из-за беспечных покупателей. Мужчина и женщина зашли в торговый зал, взяли колбасу с сыром и спокойно вышли на улицу, минуя кассу. Однако камера видеонаблюдения предательски следила за ними и когда пришло время, записи помогли изобличить любителей халявы.

- О хищении в полицию сообщила заведующая магазина. По предварительной информации, посетители забрали товар на четыре тысячи рублей. Вскоре оперативники задержали подозреваемых в мелком хищении и краже, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

Фигурантами оказались 45-летний мужчина и 31-летняя женщина. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении одного задержанного, его подельницу собираются привлечь по административной статье «Мелкое хищение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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