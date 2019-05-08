Хабаровчане прошли в финал чемпионата WorldSkills

СЕГОДНЯ 12:22 2019-05-08T12:40:20+03:00

Регион на соревнованиях будут представлять 27 человек

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Сборная Хабаровского края будет участвовать в финале Национального чемпионата WorldSkills. Соревнования пройдут в Казани с 20 по 24 мая. Представлять дальневосточный регион будут 27 человек.

- Отбирали кандидатов в течение месяца. Так, за право представлять регион боролись 67 учащихся школ, техникумов и колледжей. Они соревновались по 49 компетенциям. В Казани хабаровчане будут выступать по 22 компетенциям, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что в сборной Хабаровского края восемь человек – это представители Губернаторского авиастроительного колледжа в Комсомольска-на-Амуре. Есть среди участников обладательница золотой медали в компетенции «Производственная сборка изделий авиационной техники» и обладатель «бронзы» в компетенции «Сварочные работы» в категории «Навыки мудрых».

Напомним, в прошлом году сборная Хабаровского края в медальном зачете Национального чемпионата WorldSkills вошла в десятку лучших регионов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU