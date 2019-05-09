СЕГОДНЯ 02:26 2019-05-09T02:26:06+03:00

Погода в Хабаровске 9 мая 2019 года: днем до +12, небольшой дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Циклон накрывает регион. Это обеспечит 9 мая плотную облачность, местами осадки и местами даже в виде снега. Температурный фон ожидается невысоким, потому что область низкого атмосферного давления несёт с собой фронтальные разделы, среди которых есть окклюзия.

В Биробиджане небольшой дождь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +14+16.

В Хабаровске возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +12+14. Уровень Амура у краевого центра минус 113 см. В ближайшие два дня без существенных изменений. Температура воды 11 градусов.

В Бикине небольшой дождь. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +14+16.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +6+8.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +9+11. Уровень Амура у Города Юности минус 126 см.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +13+15.

В Николаевске-на-Амуре небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +3+5. Продолжается ледоход в устье реки.

В Охотске небольшие осадки. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +7+9.

ИСТОЧНИК KP.RU