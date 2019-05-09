В Хабаровске протестируют автобусные рейсы маршрутов №14-1 и 22

СЕГОДНЯ 07:58 2019-05-09T07:58:56+03:00

Дополнительный транспорт будет курсировать с 13 по 18 мая

Изменить размер текста: A A

В краевой столице решили провести небольшой эксперимент с дополнительными автобусными рейсами на маршрутах №14 и 22. Это исследование необходимо, чтобы оценить насколько целесообразно и выгодно это будет с точки зрения пассажиропотока.

Как сообщили в городском управлении транспорта, машины будут выходить в рейсы по новому графику с 13 по 18 мая. Ездить машины будут в будние и выходные дни.

На данный момент уже есть согласованный график движения автобусов. Так, маршрут № 14-1 следующий сообщением «Комсомольская площадь-СНТ Черемушки». Автобус будет отправляться от остановки «Комсомольская площадь» в шесть часов утра. Следуя по маршруту, общественный транспорт будет заезжать на «Авангард».

Автобусы, следующие по маршруту №22 «Железнодорожный вокзал-улица Шмаковская», в первые рейсы отправятся остановки «Железнодорожный вокзал» в 6:10 с заходом на «Авангард».

ИСТОЧНИК KP.RU