2019-05-10T07:20:03+03:00
Происшествия

Рыбак в ЕАО пропал в районе реки Тунгуски

На поиски уже отправились спасатели
Ольга КИВА
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Рыбак в ЕАО пропал в районе реки ТунгускиРыбак в ЕАО пропал в районе реки ТунгускиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Еврейской автономии пропал рыбак. Об этом происшествии стало известно накануне, 8 мая. По предварительной информации, мужчина отправился удить на реку Тунгуску в Смидовичском районе. Домой он не вернулся. Как сообщили в пресс-службе ГУС МЧС России по ЕАО, на поиски пропавшего рыбака уже отправился отряд спасателей.

Жителей области призывают сохранять бдительность и соблюдать простые правила. Так, перед уходом на реку нужно сообщить родным и близким о том, куда именно вы направляетесь и когда именно собираетесь вернуться. Возьмите с собой мобильный телефон, не берите алкоголь. Перед рыбалкой проверьте состояние лодки, постарайтесь рыбачить недалеко от берега.

Напомним, в экстренных ситуациях нужно звонить по номерам 112, 01 со стационарных телефонов и 101 с мобильных устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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