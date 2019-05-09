В Хабаровске возобновилось движение общественного транспорта

СЕГОДНЯ 06:32 2019-05-09T06:32:45+03:00

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В Хабаровске после почти пятичасового перерыва в работе городского транспорта возобновлено движение. Оно было прервано и ограничено на время Парада Победы и шествия "Бессмертного полка".

Напомним, что с 05:00 до 07:00 часов и с 10:00 до 12:00 часов было приостановлено движение всех видов транспорта по следующим улицам: Восточному шоссе - от Нововыборгской до Ленинградской; по Ленинградской - от Восточного шоссе до улицы Ленина; по улице Ленина - от Ленинградской до Пушкина; переулку Облачному - от КПП 2 в/ч 74854 до улицы Лейтенанта Орлова; по улице Лейтенанта Орлова до улицы Ленина; по улице Пушкина - от улицы Ленина до Амурского бульвара; по улице Гоголя - от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; по Уссурийскому бульвару - от улицы Шеронова до Пушкина.

Также с 07:30 до 12:30 часов было ограничено движение всех видов транспорта по следующим улицам: Муравьева-Амурского - от Комсомольской площади до улицы Гоголя; по улице Карла Маркса - от улицы Гоголя до Московской; по улице Пушкина - от улицы Ленина до Амурского бульвара; по улице Гоголя - от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; по Уссурийскому бульвару - от улицы Шеронова до улицы Пушкина; по Амурскому бульвару - от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева; по улице Дикопольцева - от Амурского бульвара до улицы Ленина.

А с 09:00 до 12:30 часов - по улицам: Льва Толстого - от улицы Карла Маркса до улицы Ким Ю Чена; по Гайдара - от улицы Карла Маркса до улицы Ким Ю Чена; по Тургенева - от улицы Муравьева-Амурского до улицы Ленина; по Ленина - от улицы Тургенева до Калинина.

Более подробная информация обо всех изменениях в транспортной схеме города - в материале "Перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Хабаровске: список, схема перекрытия во время Парада Победы".

ИСТОЧНИК KP.RU