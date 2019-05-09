2019-05-09T10:22:22+03:00
Общество

Магаданская область отметила День Победы праздничным парадом

Среди его участников - противотанковые пушки образца 1942 года
Виктор ОРАТАЙ
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Магаданская область отметила День Победы праздничным парадом. Фото правительства Магаданской области.Магаданская область отметила День Победы праздничным парадом. Фото правительства Магаданской области.
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В Магадане прошел праздничный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой отечественной войне.

В областном центре торжественное шествие праздничных колонн и военной техники прошло по улицам города к площади Горького. Командовал парадом начальник Магаданского гарнизона, военный комиссар области полковник Сергей Барановский.

На трибунах парад принимали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы погибших героев, представители организации «Боевое братство», члены магаданского Совета ветеранов, почетные граждане города и области, губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Праздничное шествие открыла знаменная группа, в форме пограничников времен Великой Отечественной войны, с государственным флагом России и знаменем Победы — штурмовым флагом 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.

В колоннах - военные и пограничники, спасатели и пожарные МЧС, бойцы Росгвардии и сотрудники полиции, офицеры правоохранительных служб. Свою строевую подготовку продемонстрировали магаданские юнармейцы, курсанты центра военно-патриотической подготовки "Подвиг" и Молодежного патриотического клуба "Наследие".

По площади Горького проехала военная техника — бронетранспортер БТР 80, автомобиль повышенной проходимости "Трэкол", бронированный автомобиль на базе "Урал 43206", который неоднократно принимал участие в спецоперациях на территории региона.

Грузовые автомобили повышенной проходимости "Урал 43206" провезли легендарные 76-М — дивизионные противотанковые пушки образца 1942 года ЗИС-З, которая стала самым массовым артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы войны. Благодаря своей надежности признано специалистами одним из лучших орудий Второй мировой войны.

Праздничное шествие сопровождал Муниципальный оркестр духовой и эстрадной музыки под управлением Алексея Грошевика, который завершил праздничный парад "Прощанием Славянки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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